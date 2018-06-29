Единороссы определились со списком кандидатов на пост главы Ямала

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июн — РИА Новости. Региональный политсовет партии "Единая Россия" в Ямало-Ненецком автономном округе выдвинул в качестве кандидатов на пост губернатора трех человек: врио главы автономного округа Дмитрия Артюхова, депутата Госдумы Владимира Пушкарева и спикера думы Нового Уренгоя Ирину Груздеву, сообщается на сайте отделения партии.

Выбрать губернатора автономного округа предстоит 9 сентября депутатам законодательного собрания ЯНАО из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Однако прежде фракции, представленные в региональном парламенте, должны направить списки претендентов руководителю Тюменской области.

"В списке, предлагаемом временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области, три кандидатуры – врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, председатель городской думы Нового Уренгоя Ирина Груздева и депутат Государственной думы РФ Владимир Пушкарев", — говорится в сообщении.

Ранее Путин назначил 30-летнего Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямала. Комментируя это решение, первый заместитель председателя окружного заксобрания Виктор Казарин заявил РИА Новости, что члены фракции "Единой России" поддерживают назначение Артюхова и настроены на конструктивную работу с новым руководителем региона.

Первой из фракций, представленных в заксобрании ЯНАО, с кандидатом на пост губернатора определилась ЛДПР. В начале июня партия сообщала, что в этом качестве утвержден 49-летний Александр Голубенко, руководитель депутатской фракции в окружном парламенте.

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