Третьим кандидатом на пост мэра Екатеринбурга все же стала женщина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Третьим кандидатом на пост мэра Екатеринбурга все же стала женщина, несмотря на отзыв кандидатуры предыдущей возможной участницы выборов: в пятницу документы подала Надежда Абакумова, сообщил РИА Новости председатель горизбиркома Илья Захаров.

Ранее документы на регистрацию кандидатами на пост главы города подали депутат Госдумы Андрей Альшевских и профессор кафедры прикладной экономики в Техническом университете УГМК Максим Котляров. Сообщалось также, что в четверг документы подала безработная Лариса Ладушкина. Однако потом она передумала и забрала документы.

"Абакумова Надежда Викторовна", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, кто в пятницу подал документы на пост мэра.

Источник в политических кругах города сообщил РИА Новости в пятницу, что Абакумова – бывшая жена депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева.

Захаров ранее сообщил, что документы от кандидатов будут приниматься до 6 июля. 23 июля документы будут проверены. Собеседование с кандидатами, документы которых оказались в порядке, пройдет 25 июля. После этого конкурсная комиссия рекомендует ряд кандидатов к утверждению на заседании гордумы.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон, 16 апреля он вступил в силу.

Как сообщалось ранее со ссылкой на депутата Дмитрия Сергина, который представлял проект, конкурсная комиссия формируется на паритетных началах: половина членов комиссии назначается депутатами гордумы, половина — губернатором Свердловской области. В общей сложности комиссия будет состоять из шести человек. Участвовать в конкурсе на пост мэра смогут граждане старше 21 года без судимости, отметил Сергин.

Действующий на тот момент мэр города Евгений Ройзман 22 мая заявил, что не будет предлагать внести в повестку дня думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. После этого мэр объявил о своей отставке. Сейчас обязанности мэра исполняет зампредседателя гордумы Виктор Тестов.