Чижов оценил ситуацию в отношениях России и Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости, Мария Князева. Ситуация в отношениях между Россией и Евросоюзом ненормальная, однако при этом контактов остается много, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"В целом, ситуация в наших отношениях ненормальная. Это характеризуется замороженным состоянием большей части выстроенной с немалым трудом архитектуры нашего сотрудничества. Хотя контактов много. У нас здесь только за прошлую неделю было четыре делегации: Минобрнауки, министерства финансов, Минприроды России и Ростехнадзора", — ответил он на просьбу оценить состояние контактов России и ЕС в последние месяцы, особенно непосредственно в Брюсселе.

На этих встречах, в частности, обсуждались заявки в рамках совместного конкурса Россия-ЕС в области здравоохранения, создание центра ядерной безопасности в Иране, изменение климата. В Антверпене состоялись консультации в рамках Кимберлийского процесса по алмазам.

"Но, пожалуй, самые важные встречи были в Москве, где встречались политдиректора", — сказал Чижов.

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