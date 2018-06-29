Партия роста и ЛДПР выдвинули кандидатов в губернаторы Алтайского края

БАРНАУЛ, 29 июн — РИА Новости. Партия роста и ЛДПР выдвинули кандидатов в главы Алтайского края — ими стали председатель регионального отделения Партии роста Андрей Крылов и депутат фракции ЛДПР в краевом заксобрании Владимир Семенов, сообщили в пресс-службе избиркома региона.

Собеседник агентства отметил, что состоялось общее собрание реготделения Партии роста, на котором была выдвинута кандидатура Андрея Крылова.

"Поступили также извещения от регионального отделения ЛДПР — кандидатом на должность губернатора был выдвинут Владимир Семенов", — сообщили в краевом избиркоме.

Известно также, что краевое отделение партии "Яблоко" планирует выдвинуть своего кандидата в ближайшие выходные. Пока документы на выдвижение кандидатом в губернаторы подал лишь врио губернатора края Виктор Томенко, которого выдвинула партия "Единая Россия".

Александр Карлин, руководивший регионом около 13 лет, 30 мая написал заявление об отставке. На пост временно исполняющего главы Алтайского края был назначен Виктор Томенко, ранее занимавший пост первого вице-губернатора — председателя правительства Красноярского края.