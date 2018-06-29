ОП Москвы пошлет на выборы мэра около четырех тысяч наблюдателей

МОСКВА, 29 июня — РИА Новости. Порядка 4 тысяч наблюдателей задействует Общественная палата Москвы на выборах мэра столицы, заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов журналистам в пятницу.

"На президентских выборах у нас было порядка 3,6 тысячи наблюдателей в Москве, на выборах мэра Москвы из-за экстерриториальных участков у нас будет около 4 тысяч наблюдателей. На каждом участке, включая загородные, будет по одному нашему наблюдателю", — сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Среди тех, кто уже подал документы для регистрации кандидатами — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива", председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, депутат Мосгордумы Михаил Балакин, временно безработный Владислав Бузаров, а также председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.

Избирательные участки за пределами Москвы на выборах мэра могут разместить в Московской, Калужской, Тульской, Тверской, Ярославской и Владимирской областях после подписания соглашений между избирательными комиссиями регионов.