В Кремле рассказали о раскоординации действий Москальковой и Денисовой

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Проблема с посещениями заключенных омбудсменами России и Украины — Татьяной Москальковой и Людмилой Денисовой — заключается в полной раскоординации их действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

"Происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация. Вы знаете, что проблемы были и у Москальковой, пока она была в Киеве, и фактически без предварительного уведомления ее коллега приехала сюда, Денисова. Главным образом это пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещения", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему не приносят результата договоренности президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порощенко о взаимном посещении уполномоченными двух стран.

Он уточнил, что также непонятно, почему интерес украинской стороны строится вокруг определенных лиц, отбывающих наказание в России, притом что другие заключенные граждане Украины игнорируются.