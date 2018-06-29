Песков не стал комментировать слухи о назначении Бабича послом в Белоруссии

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может быть назначен послом России в Белоруссии.

Ранее о возможном назначении Бабича на должность посла России в Белоруссии РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Мы тоже слышали такую информацию. Мы никогда не подтверждаем и не опровергаем кадровые слухи. Мы о них сообщаем, когда подписаны соответствующие документы", — сказал Песков.