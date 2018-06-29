Россия прекращает выдачу виз гражданам Литвы по проекту "Миссия Сибирь"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва прекращает выдачу виз литовцам, направляющимся в Россию в рамках проекта "Миссия Сибирь" для обустройства захоронений литовских ссыльных, сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в последние месяцы со стороны литовских властей наблюдается ужесточение позиции в вопросах мемориальной деятельности России на территории Литвы, а под предлогом разработки в министерстве культуры Литовской Республики новой редакции "Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия" оказались фактически заморожены все ремонтно-восстановительные работы, планируемые в текущем году на захоронениях советских воинов.

В МИД РФ добавили, что на неоднократные обращения на этот счет российского посольства в МИД и Минкультуры Литвы вразумительной реакции не последовало. "Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в российском МИД, было принято решение пока воздержаться от выдачи виз литовцам, направляющимся в Россию в рамках проекта "Миссия Сибирь", целю которого является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных. "При этом хотелось бы особо подчеркнуть, что это вынужденная мера. В случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии и нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в Литве будем готовы возобновить литовские поездки в Российскую Федерацию", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также отметили, что одновременно серьезную обеспокоенность Москвы вызывают попытки демонтажа мемориалов советских воинов, особенно в городе Шяуляй, на фоне нежелания возобновлять работу над проектом двустороннего соглашения по воинским захоронениям.

Проект "Миссия Сибирь" был начат в 2006 году. Его основная цель — приведение в порядок кладбищ ссыльных литовцев в Сибири. Также участники проекта встречаются и общаются с оставшимися в тех местах земляками.