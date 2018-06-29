В Крыму продление антироссийских санкций ЕС назвали ерундой

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Лидеры Евросоюза, продлевая санкции против России, занимаются ерундой, не думая о будущем своих стран, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. © РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк В Крыму попросили проверить деятельность "фейковых" украинских структур

Источник в структурах ЕС сообщил журналистам в пятницу, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода.

"Они там у себя разобраться не могут, разваливается Евросоюз, а они все санкциями балуются. Просто смешно от всего, что они делают. Занимаются ерундой, не думая о будущем", — сказал Фикс.

По его словам, уже целый ряд европейских стран открыто признали, что санкции прежде всего вредят их собственным экономикам.

"Придет время, когда они еще будут просить прощения за свои поступки. Россию никакими санкциями не запугать и не сломить", — подчеркнул Фикс.