В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Евросоюзе, несмотря на решение продлить санкции против России, нет единого мнения по этому вопросу, такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Монолита нет и в помине. Налицо разброс мнений — от "железобетонной" Польши до все более сомневающейся Италии… в этой "линейке" центр тяжести раз за разом сдвигается от условной Польши в сторону условной Италии: с одной стороны — бессмысленность санкций налицо, с другой — на политиков активно давит бизнес, с третьей — ущерб самому Евросоюзу не меньший", — написал сенатор в Facebook.

По мнению Косачева, решение ЕС в большей мере касается интересов Украины, нежели России. Таким образом Киеву позволяют саботировать выполнение минских соглашений в угоду геополитическим амбициям той части Евросоюза, которая настроена против Москвы, считает сенатор.

Кроме того, Косачев указал, что у ЕС нет аргументов относительно Крыма в контексте продления антироссийских санкций. "Эта часть пакета санкций Евросоюза либо приобретет имманентный характер, либо будет снята после официального признания Евросоюзом российского статуса Крыма", — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что вторую часть пакета, касающаяся реализации минских соглашений, могут отменить очень быстро, если будет какой-то прогресс в их выполнении. "Опять же нужен повод. Это отчетливо понимают противники России внутри ЕС (та же Польша), которые сделают все, чтобы повода не было, иными словами — чтобы у Украины, от которой этот прогресс зависит от и до, так и не было бы реальной мотивации минские соглашения выполнять", — подытожил Косачев.

Ранее в пятницу источник в структурах ЕС сообщил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Санкции против России

Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. В марте 2015 года лидеры стран Евросоюза привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет ЕС продлил санкции до 31 июля 2018 года.

При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил в среду, что антироссийские санкции не должны продлеваться автоматически.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.