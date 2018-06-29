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Политика

В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве. Архивное фотоФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Евросоюзе, несмотря на решение продлить санкции против России, нет единого мнения по этому вопросу, такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Монолита нет и в помине. Налицо разброс мнений — от "железобетонной" Польши до все более сомневающейся Италии… в этой "линейке" центр тяжести раз за разом сдвигается от условной Польши в сторону условной Италии: с одной стороны — бессмысленность санкций налицо, с другой — на политиков активно давит бизнес, с третьей — ущерб самому Евросоюзу не меньший", — написал сенатор в Facebook.

По мнению Косачева, решение ЕС в большей мере касается интересов Украины, нежели России. Таким образом Киеву позволяют саботировать выполнение минских соглашений в угоду геополитическим амбициям той части Евросоюза, которая настроена против Москвы, считает сенатор.

Кроме того, Косачев указал, что у ЕС нет аргументов относительно Крыма в контексте продления антироссийских санкций. "Эта часть пакета санкций Евросоюза либо приобретет имманентный характер, либо будет снята после официального признания Евросоюзом российского статуса Крыма", — подчеркнул он.

Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2018 / Barbara Sax
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Сенатор отметил, что вторую часть пакета, касающаяся реализации минских соглашений, могут отменить очень быстро, если будет какой-то прогресс в их выполнении. "Опять же нужен повод. Это отчетливо понимают противники России внутри ЕС (та же Польша), которые сделают все, чтобы повода не было, иными словами — чтобы у Украины, от которой этот прогресс зависит от и до, так и не было бы реальной мотивации минские соглашения выполнять", — подытожил Косачев.

Ранее в пятницу источник в структурах ЕС сообщил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Санкции против России

Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. В марте 2015 года лидеры стран Евросоюза привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет ЕС продлил санкции до 31 июля 2018 года.

Один из легковых автомобилей Mercedes, которые будут выпускаться на заводе в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил в среду, что антироссийские санкции не должны продлеваться автоматически.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
mironatria3
Бедная Россия, сколько Познер её сексу без виз не учил, все не впрок. Жаль Познера. Такой талант пропадает. Не подходящая для него страна. Секс не ценят, безвиз не хотят. Дикари. Только истиный патриот согласится на такие муки. Муки творческого человека, одухотворенного великой мечтой. Он, как Прометей, принес России великий огонь секса. Ничего не пожалел для Родины. А его распяли и унизили. При чем и свои, но горше всего, те, кому он отдал великий дар. Безвозмездно.
08:11
29.06.2018
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