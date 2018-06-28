Германия намерена вывести отношения с Россией на новый уровень

БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости. Германия хочет вывести отношения с Россией на новый уровень, интерес в развитии сотрудничества есть с обеих сторон, заявил глава минэкономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, выступая на конференции Восточного комитета германской экономики (OAOEV).

"Мы хотим вывести наши отношения с Россией шаг за шагом на новый базис", — сказал Альтмайер, добавив, что в ходе переговоров в Москве он "столкнулся с большим интересом в развитии двухсторонних отношений".

По словам Альтмайера, это продвижение пока не затрагивает комплекса тем, связанных с санкциями, так как эти ограничения "связаны с конкретной проблематикой, и пока значительного продвижения в минском процессе не будет, эти санкции не будут изменены". Однако министр подчеркнул, что подобная позиция не предусматривает автоматического расширения санкционного пакета в отношении России в связи с новыми санкциями со стороны США, так как "европейцы не связывают американские санкции… с необходимостью введения дальнейших европейских санкций".

"Ни у кого нет интереса в ослаблении и дестабилизации России", — добавил министр, подчеркнув, что в интересах правительства Германии заключается "и в будущем развивать отношения" с РФ.