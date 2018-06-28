Встреча Путина и Трампа назрела давно, заявил Небензя

ООН, 28 июн — РИА Новости. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа назрела уже давно, Москва приветствует решение Вашингтона о проведении саммита, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

"Встреча между двумя лидерами давно назрела, ее подготовкой уже занимаются. С одной стороны, это говорит о том, что американская сторона поняла, что нам необходим разговор по многим вопросам. Это не только пожелание двух стран, но и пожелание всего мира… Когда мы о чем-то договариваемся, то мир спокойнее дышит ", — сказал Небензя в четверг на брифинге в ООН.

По его словам, "президенту Трампу очень сложно было согласиться на эту встречу с учетом внутренней ситуации в стране".

"Президент Трамп говорил и продолжает говорить, что хочет иметь хорошие отношения с Россией… Мы приветствуем тот факт, что он, наконец, принял решение (о саммите в Хельсинки — ред.)", — добавил Небензя.