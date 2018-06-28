Более 220 КОИБов будут использовать на выборах в Нижегородской области

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. Архивное фото

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Более 220 комплексов обработки избирательных бюллетеней, в том числе привезенные из соседнего региона, будут использованы на выборах в Нижегородской области 9 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопрос об использовании в единый день голосования 9 сентября комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) обсуждался на заседании Центральной избирательной комиссии РФ 27 июня. Участники заседания подчеркнули, что стандарты и технический уровень, заданные на выборах президента России, должны быть обеспечены и в нынешней избирательной кампании.

"Член ЦИК России Антон Лопатин поблагодарил главу Нижегородской области Глеба Никитина за его инициативу использовать дополнительное количество современных комплексов обработки избирательных бюллетеней, потому что население испытывает большое доверие к КОИБ. В единый день голосования 9 сентября предлагается использовать 104 КОИБ, имеющиеся в избиркоме Нижегородской области и 120 КОИБ, предоставленных во временное пользование избиркомом Кировской области", — отмечается в сообщении.

Во время президентской избирательной кампании новые комплексы обработки избирательных бюллетеней полностью справились с возложенными на них задачами. В числе их достоинств – чистота и прозрачность процесса обработки бюллетеней, максимальная надежность результата при подсчете голосов, повышенные меры безопасности, относительная дешевизна использования и упрощение работы операторов.

"Судя по отзывам жителей и оценкам IT-специалистов, новые комплексы обработки избирательных бюллетеней хорошо показали себя на выборах президента России. Нижегородская область сегодня активно внедряет цифровые технологии во все сферы жизни. Люди привыкают к тому, что современные алгоритмы позволяют эффективнее пользоваться услугами здравоохранения. По тому же пути нужно двигаться и при обеспечении избирательного процесса: брать наиболее удобные нижегородцам технологии и максимально широко их тиражировать", — приводит пресс-служба слова Никитина.

На президентских выборах в Нижегородской области применялись 104 комплекса обработки избирательных бюллетеней и 132 комплекса электронного голосования.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Глеб Никитин. Выборы главы Нижегородской области пройдут в единый день голосования 9 сентября.