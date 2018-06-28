МГИК планирует утвердить список "дачных" избирательных участков 12 июля

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мосгоризбирком может утвердить список "дачных" избирательных участков 12 июля, заявил председатель комиссии Валентин Горбунов в четверг.

"На следующей неделе утвердим порядок, через неделю, наверное, 12 июля рассмотрим вопрос об образовании "дачных" участков. Сроки уже поджимают, потому что уже с 25 июля начинают работать "мобильные избиратели", все данные по этим участкам должны быть переданы, все справочники должны быть сформированы", — сказал Горбунов в ходе заседания.

Он отметил, что к предстоящим выходным Мосгоризбирком планирует полностью обобщить все предложения по загородным избирательным участкам, которые поступили на портал и в комиссию.

"Картина уже вырисовывается. На следующей неделе, я думаю, мы подпишем соглашение между избирательными комиссиями с соседними областями, и уже начнем озвучивать цифры, которые вырисовываются", — сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.