В Нижегородской области прекратили полномочия разыскиваемого депутата

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Полномочия депутата законодательного собрания Нижегородской области Александра Глушкова, объявленного в розыск по подозрению в мошеннических действиях в особо крупном размере, досрочно прекращены, сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента.

Как установило следствие, с 2013 по 2016 годы Александр Глушков и его брат Владимир совместно с другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахна незаконно построили на его территории торговый центр, лишив жителей транспортного узла. Между тем лица, причастные к совершению преступления, приобрели в собственность здания на территории бывшей автостанции и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 26,6 миллиона рублей.

Следственные органы 22 марта возбудили уголовное дело в отношении Александра и Владимира Глушковых, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела братья Глушковы скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск. 30 марта обвиняемым Александру и Владимиру Глушковым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. 1 июня в отношении Александра Глушкова было возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки в размере 6 миллионов рублей.

"На заседании регионального парламента депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата законодательного собрания Нижегородской области Александра Глушкова на основании его письменного заявления", — говорится в сообщении.

Принятое региональным парламентом постановление будет направлено в избирательную комиссию Нижегородской области.