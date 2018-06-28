Ладушкина передумала выдвигаться в мэры Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Безработная Лариса Ладушкина, которая в четверг подала документы на выдвижение кандидатом пост мэра Екатеринбурга, в итоге передумала и забрала их, сообщил РИА Новости председатель горизбиркома Илья Захаров.

Ранее документы на регистрацию кандидатами на пост главы города подали депутат Госдумы Андрей Альшевских и профессор кафедры прикладной экономики в Техническом университете УГМК Максим Котляров. Сообщалось также, что в четверг документы подала безработная Лариса Ладушкина.

"Она не стала выдвигаться. Ушла", — сказал Захаров.

По его словам, женщина не объяснила причины отказа от выдвижения.

Ладушкину в Екатеринбурге называют "вечным кандидатом". Она регулярно участвует в выборах, которые проходят в городе. В 2013 году Ладушкина так же претендовала на пост мэра Екатеринбурга. Тогда главой города был избран Евгений Ройзман.

Захаров ранее сообщил, что документы от кандидатов будут приниматься до 6 июля. Двадцать третьего июля документы будут проверены. Собеседование с кандидатами, документы которых оказались в порядке, пройдет 25 июля. После этого конкурсная комиссия рекомендует ряд кандидатов к утверждению на заседании гордумы.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон, 16 апреля он вступил в силу.

Как сообщалось ранее со ссылкой на депутата Дмитрия Сергина, который представлял проект, конкурсная комиссия формируется на паритетных началах: половина членов комиссии назначается депутатами гордумы, половина — губернатором Свердловской области. В общей сложности комиссия будет состоять из шести человек. Участвовать в конкурсе на пост мэра смогут граждане старше 21 года без судимости, отметил Сергин.

Действующий на тот момент мэр города Евгений Ройзман 22 мая заявил, что не будет предлагать внести в повестку дня думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. После этого мэр объявил о своей отставке. В настоящее время обязанности мэра исполняет зампредседателя гордумы Виктор Тестов.