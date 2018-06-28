Алтайское отделение ЕР выдвинуло кандидата в губернаторы

БАРНАУЛ, 28 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко выбран кандидатом на предстоящие выборы 9 сентября от регионального отделения партии "Единая Россия", сообщает корреспондент РИА Новости с партийной конференции.

На конференции присутствовали 199 делегатов, за кандидатуру Томенко голоса отдали 188 человек.

Также на пост кандидата в губернаторы от партии претендовали депутат Госдумы РФ Виктор Зобнев, депутаты Алтайского Заксобрания Татьяна Ильюченко, Сергей Серов и уполномоченный по правам предпринимателей в регионе.

Александр Карлин, руководивший регионом около 13 лет, 30 мая написал заявление об отставке. На пост временно исполняющего главы Алтайского края был назначен Виктор Томенко, ранее занимавший пост первого вице-губернатора — председателя правительства Красноярского края.