ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи в Хельсинки обсудят двусторонние отношения РФ и США и ряд вопросов национальной безопасности, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся 16 июля 2018 года в Хельсинки, Финляндии. Два лидера обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности ", — говорится в сообщении.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Накануне в Россию для подготовки встречи двух лидеров приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который провел встречи с Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности РФ. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос встречи президентов России и США обсуждается давно по закрытым каналам, уже достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита.

СМИ называли Вену и Хельсинки как возможные города для проведения саммита. Сам Трамп заявлял, что встреча возможна в Хельсинки после саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11 июля.