Сенатор: Трамп захочет развить успех в переговорах с Россией

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может постараться развить свой успех на международной арене, активизировав переговорный процесс с Россией, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля, сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Трамп намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ-США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

"Трамп может быть заинтересован в том, чтобы развить свой успех в международной политике, активизировав переговорный процесс с Россией. Тем более, если улучшение отношений с Москвой позитивно скажется на положении республиканцев в ходе ноябрьских выборов в Конгресс", — сказал Джабаров РИА Новости в четверг.

Он отметил, что сейчас Республиканская партия поддерживает своего президента, и Трамп заинтересован в продвижении республиканцев в парламент.

"Темой переговоров может стать ситуация на Украине, хотя она не очень интересна президенту США, а также Сирия", — полагает законодатель. В этом контексте может обсуждаться и борьбы с терроризмом. "Однако, если Трамп поставит вопрос об уходе со своего поста Башара Асада, мы это не поддержим, иначе в результате такого решения мы получим новую Ливию, непрогнозируемое будущее в регионе", — отметил Джабаров.

В ходе переговоров Трамп также с гордостью может рассказать, каких успехов он добился в переговорах с лидером КНДР, предполагает сенатор. "Вместе с тем, дальнейшие шаги по денуклеаризации Корейского полуострова невозможны без России и Китая, как, впрочем, и без США", — добавил политик.

В рамках встречи может быть затронута и тема контроля над распространением ядерного вооружения, считает Джабаров.

Парламентарий не исключает, что именно желание поучаствовать в переговорном процессе с Россией, в каком-то смысле "перехватить инициативу" у Трампа побудило сенаторов-республиканцев приехать с визитом в Россию. При этом встречи с американскими политиками состоятся до переговоров российского и американского лидеров.