В РАН увидели угрозу срыва договора по СНВ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к разрыву Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и утрате контроля над режимом нераспространения вооружений, заявил на слушаниях в Совете Федерации в четверг научный руководитель института США и Канады РАН Сергей Рогов.
По его мнению, в данных обстоятельствах договор по стратегическим наступательным вооружениям "может сохраниться и существовать в вакууме, но его продление станет абсолютно невероятным".
Рогов выразил опасение в связи с тем, что может прекратить свое существование весь режим контроля над ядерными вооружениями, выработанный Москвой и Вашингтоном.
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.