Иванов из "Роскосмоса" перейдет в коллегию ВПК, сообщил источник

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший первый заместитель генерального директора "Роскосмоса", продолжающий работу в госкорпорации на должности председателя государственных пусковых комиссий, Александр Иванов в ближайшее время покинет свой пост и станет членом коллегии Военно-промышленной комиссии, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что Иванов может покинуть свой пост.

"Александр Николаевич Иванов переходит на работу в Военно-промышленную комиссию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, там Иванов займет кресло ответственного за ракетно-космическую отрасль. Ранее это место занимал Олег Фролов, который до этого также работал первым заместителем руководителя "Роскосмоса", а после смены руководства госкорпорации вернулся в нее и стал отвечать за боевую тематику.