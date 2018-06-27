Матвиенко предложила создать орган по стратегическому управлению

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает целесообразным создать единый госорган, ответственный за вопросы стратегического управления в РФ.

"Представляется целесообразным создать госорган при президенте России по вопросам стратегического управления или наделить дополнительными полномочиями Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам", — сказала спикер в среду на парламентских слушаниях "О разработке Стратегии пространственного развития РФ".

По ее словам, этот орган должен выстроить единую вертикаль стратегического планирования и нести всю полноту ответственности за координацию процессов разработки, корректировки, мониторинга реализации документов в сфере стратегического и территориального планирования.

Сроки принятия

Она также отметила, что комплексный план развития инфраструктуры должен быть утверждён уже в октябре. Значит, Стратегия пространственного развития должна увидеть свет этим летом.

"Мы в Совете Федерации уже неоднократно рассматривали разные варианты проекта Стратегии, но пока не удовлетворены ходом разработки документа. С самого начала подготовка шла по неправильному пути", — добавила она. Сенатор напомнила, что законодательно была выработана определённая очерёдность и последовательность принятия документов стратегического планирования. Каждый из них должен вытекать один из другого и обеспечивать сбалансированность по целям, по задачам и по ресурсам. "Это, к сожалению, не было обеспечено", — посетовала Матвиенко.

"Стратегия пространственного развития разрабатывается сегодня в отсутствие прогноза и стратегии социально-экономического развития РФ. Отсутствует и бюджетный прогноз РФ", сказала политик. В представленном проекте явно прослеживается крен в инфраструктурные проекты, при этом недостаточно проработаны вопросы размещения производительных сил и расселения, экономической связанности территории страны, добавила она.

"По сути, нам предлагается продолжить и далее стягивать население в крупные агломерации. А между тем, агломерации это не панацея", — предупредила Матвиенко.

Потребительский бюджет

Стратегия пространственного развития должна быть нацелена на обеспечение достойных условий жизни для граждан независимо от того, где они проживают, предусматривать внедрение "стандарта благополучия", полагает сенатор.

Кроме того, "система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, а на показателе потребительского бюджета", считает спикер. Минимальный потребительский бюджет охватывает не только материальные, но и духовные потребности человека. То есть является базовым условием для дальнейших шагов по внедрению стандарта благополучия.

"Всё это должно быть отражено в Стратегии. Но пока, к сожалению, этого там как раз и не просматривается", — заключила парламентарий.