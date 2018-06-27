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Политика

Матвиенко предложила создать орган по стратегическому управлению

17:1227.06.2018
(обновлено: 17:13 27.06.2018)
0906
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фотоПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото : пресс-служба СФ

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает целесообразным создать единый госорган, ответственный за вопросы стратегического управления в РФ.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Представляется целесообразным создать госорган при президенте России по вопросам стратегического управления или наделить дополнительными полномочиями Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам", — сказала спикер в среду на парламентских слушаниях "О разработке Стратегии пространственного развития РФ".

По ее словам, этот орган должен выстроить единую вертикаль стратегического планирования и нести всю полноту ответственности за координацию процессов разработки, корректировки, мониторинга реализации документов в сфере стратегического и территориального планирования.

Сроки принятия

Она также отметила, что комплексный план развития инфраструктуры должен быть утверждён уже в октябре. Значит, Стратегия пространственного развития должна увидеть свет этим летом.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото : пресс-служба СФ
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"Мы в Совете Федерации уже неоднократно рассматривали разные варианты проекта Стратегии, но пока не удовлетворены ходом разработки документа. С самого начала подготовка шла по неправильному пути", — добавила она. Сенатор напомнила, что законодательно была выработана определённая очерёдность и последовательность принятия документов стратегического планирования. Каждый из них должен вытекать один из другого и обеспечивать сбалансированность по целям, по задачам и по ресурсам. "Это, к сожалению, не было обеспечено", — посетовала Матвиенко.

"Стратегия пространственного развития разрабатывается сегодня в отсутствие прогноза и стратегии социально-экономического развития РФ. Отсутствует и бюджетный прогноз РФ", сказала политик. В представленном проекте явно прослеживается крен в инфраструктурные проекты, при этом недостаточно проработаны вопросы размещения производительных сил и расселения, экономической связанности территории страны, добавила она.

"По сути, нам предлагается продолжить и далее стягивать население в крупные агломерации. А между тем, агломерации это не панацея", — предупредила Матвиенко.

Потребительский бюджет

Стратегия пространственного развития должна быть нацелена на обеспечение достойных условий жизни для граждан независимо от того, где они проживают, предусматривать внедрение "стандарта благополучия", полагает сенатор.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кроме того, "система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, а на показателе потребительского бюджета", считает спикер. Минимальный потребительский бюджет охватывает не только материальные, но и духовные потребности человека. То есть является базовым условием для дальнейших шагов по внедрению стандарта благополучия.

"Всё это должно быть отражено в Стратегии. Но пока, к сожалению, этого там как раз и не просматривается", — заключила парламентарий.

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