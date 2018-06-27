Путин объяснил причину ухудшения отношений с США

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Отношения РФ и США находятся не в самой лучшей форме, это результат острой внутриполитической борьбы в США, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Кремле.

"В начале беседы с сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучше форме. И я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с Вами, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих штатах", — сказал Путин.

Советник американского лидера перед этим встретился в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В совете национальной безопасности США, анонсируя визит, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами "потенциальную встречу" между президентами США и РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду примет Болтона в Кремле, российская сторона рассчитывает обсудить с советником президента США по нацбезопасности печальное состояние, в котором пребывают двусторонние отношения РФ и США, а также ряд главных международных проблем. Основные контакты у советника президента США по национальной безопасности в рамках его визита в Россию будут в Совете безопасности, добавил Песков.

Контакты между Москвой и Вашингтоном по подготовке переговоров на высшем уровне заметно активизировались после того, как в середине июня президент США Дональд Трамп в одном из интервью выразил надежду, что вскоре может встретиться с Путиным. В Москве пока не подтверждают, но и не опровергают подготовку встречи на высшем уровне.