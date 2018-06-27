МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, увеличивающий единовременное финансирование политических партий, участвующих в выборах президента РФ, кандидаты от которых набрали более 3% голосов.

Финансирование будет увеличено с 20 рублей до 152 рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической партией зарегистрированным кандидатом на должность президента РФ.

При этом государственное финансирование будет выделено только тем партиям, которые проявили политическую активность (набрали более 3% голосов) и доказали, что объединяют значительное число избирателей, разделяющих партийные взгляды.

Закон будет применён и по отношению к выборам президента Российской Федерации, которые состоялись 18 марта.

Как заявил на заседании СФ председатель комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас, принципиально важно то, что закон позволит установить одинаковый размер финансирования партий по результатам выборов депутатов Госдумы и президента.

"Государственное финансирование партий является важным фактором, обеспечивающим финансовую прозрачность проведения избирательной кампании. Одобрение закона будет способствовать поддержке политических партий и станет предпосылкой для активной работы партий в регионах и муниципалитетах", — подчеркнул сенатор.

По словам Клишаса, совершенствование избирательных правоотношений "не должно сводиться к вопросам отмены муниципального фильтра и переноса единого дня голосования". "Важным представляется активное участие всех политических сил в выборах на региональном и муниципальном уровнях, чему приятие этого закона способствует", — сказал он.