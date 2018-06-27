В Кремле пока не готовы дать информацию о возможной встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Кремле пока не готовы предоставить конкретную информацию о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Я пока не могу, я уже говорил недавно, что пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите. Как только мы будем готовы, мы предоставим вам информацию о дате и месте проведения", — ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию американских чиновников, что встреча между Путиным и Трампом пройдет в Хельсинки, а также предоставить больше данных о том, где и когда состоится встреча.