В Кремле объяснили отставку Игоря Холманских с поста полпреда в УФО

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Освобождение Игоря Холманских от должности полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе — ротационный процесс, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Холманских от должности полпреда в УрФО. На его пост назначен экс-помощник главы государства Николай Цуканов. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Нет, это ротационный процесс", — сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связано увольнение Холманских, были ли нарекания, связанные с его работой.