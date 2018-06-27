Патрушев надеется на скорое согласование сотрудничества с Анголой

ЛУАНДА, 27 июн — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает, что Россия и Ангола смогут ускорить согласование документов о сотрудничестве в сфере безопасности. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, об этом секретарь СБ РФ заявил на завершившихся в Луанде российско-ангольских консультациях по вопросам безопасности.

"Николай Патрушев рассчитывает, что итоги консультаций будут учтены заинтересованными ведомствами обеих стран в дальнейшей работе, а процесс рассмотрения находящихся в Москве и Луанде двусторонних документов будет ускорен", — проинформировал пресс-секретарь.

По его словам, Патрушев назвал состоявшиеся дискуссии полезными для обеих сторон и выразил уверенность, что они помогут в укреплении двусторонних отношений, а также сотрудничеству в вопросах региональной и международной стабильности.

"Секретарь Совета безопасности России пригласил своего коллегу госминистра и главу управления безопасности президента Анголы Педру Себаштьяу посетить Москву в 2019 году, а также передал ему проект меморандума о взаимопонимании между аппаратом Совбеза РФ и управлением безопасности президента Анголы, — добавил Аношин. — Этот документ может быть подписан уже в следующем году во время ответного визита ангольских коллег в Россию".