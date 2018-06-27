Патрушев передал президенту Анголы приглашение от Путина посетить Россию

ЛУАНДА, 27 июн — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с президентом Анголы Жоау Лоуренсу передал ему устное приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить РФ с визитом в 2018 году.

"Николай Патрушев, которого во вторник принял президент Анголы, передал ему устное приглашение от Владимира Путина посетить Россию до конца 2018 года", — рассказал журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

По словам Аношина, секретарь Совбеза также отметил на прошедшей встрече высокое значение, которое президент РФ придает развитию российско-ангольских отношений.

На встрече, которая состоялась во вторник в столице Анголы, Патрушев обсудил с Лоуренсу перспективы развития отношений двух стран и вывода их на стратегический уровень. Секретарь Совбеза России подтвердил настрой Москвы на плотное и долгосрочное взаимодействие с Луандой. "Секретарь Совета безопасности России поприветствовал активную позицию Анголы в деле урегулирования конфликтов в Африке. Он высоко оценил ангольский вклад в интеграционные процессы на континенте", — заявил ранее Аношин.

"С российской стороны также была подчеркнута готовность к расширению всего комплекса двусторонних связей и их выводу на стратегический уровень", — заявил пресс-секретарь.