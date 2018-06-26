Песков рассказал о предстоящем визите советника Трампа по нацбезопасности

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская сторона хочет обсудить с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы международной стабильности и безопасности, тематику разоружения, региональные проблемы и российско-американские отношения, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с Болтоном в Москве.

"Очевидно, что это вопросы международной стабильности и безопасности, разоруженческая тематика, региональные проблемы известные и, конечно же, двусторонние отношения", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие темы российская сторона хочет обсудить, чтобы задать курс возможному президентскому саммиту.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил журналистам, что российская сторона рассчитывает на встрече с Болтоном обсудить тему Сирии, а также отношения между Москвой и Вашингтоном.