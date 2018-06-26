Врио губернатора Приамурья намерен сократить часть чиновников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн — РИА Новости, Елена Тимошенко. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов рассказал, что планирует оптимизировать структуру регионального правительства путем сокращения аппарата чиновников и, возможно, частичного перевода на аутсорсинг.

Орлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой Минвостокразвития.

"Необходимо оптимизировать структуру областного правительства. Из 1,5 тысячи человек областной администрации, на мой взгляд, должно остаться значительно меньше. Если муниципалов посчитать — еще 2,5 тысячи. Огромное количество чиновников. Возможно, какие-то услуги мы отдадим на аутсорсинг. Я думаю, что чиновниками должны остаться только те, кто действительно должен подписывать какие-то документы",- сказал Орлов журналистам. Врио губернатора отметил, что главное во время оптимизации — "не выплеснуть ребенка вместе с водой".

Орлов полагает, что требования к чиновникам Приамурья не соответствуют их низким заработным платам. "Очень большая проблема, что низкие заработные платы в правительстве региональном. На некоторые должности по конкурсу даже никто не заявляется. Мы выровняли зарплаты учителям и врачам за счет майских указов, сегодня абсолютный дисбаланс в отношении зарплаты чиновников, а это высококвалифицированная рабочая сила, с очень высокими требованиями, с очень высокой ответственностью", — заметил Орлов.

Он подчеркнул, что люди, занявшие место в новой команде регионального правительства после перехода экс-губернатора Приамурья в Минвостокразвития, пришли с прежних должностей "на понижение заработной платы и ухудшение условий труда".

По словам врио губернатора, регион ждет еще несколько назначений. "Посмотрел уже около 40 резюме на должность зампреда, который будет курировать правительство, транспорт и ЖКХ. Это очень разноплановая и проблемная должность", — заявил Орлов, добавив, что в сентябре озвучит окончательное решение по оптимизации структуры власти в регионе.