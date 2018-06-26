Глава Приамурья попросил мэра Благовещенска завести Instagram

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн — РИА Новости, Елена Тимошенко. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов попросил мэра региональной столицы Валентину Калиту завести аккаунт в Instagram, об этом он рассказал журналистам во вторник.

Орлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой федерального Минвостокразвития.

Отвечая на вопрос о необходимости сделать чиновников региона более открытыми для жителей и СМИ, Орлов заявил, что "одна из компетенций министров — возможность уверено говорить", при этом он заметил, что сам, имея первое филологическое образование, "никогда не стеснялся камер".

Заняв пост врио губернатора, Орлов завел аккаунт в Instagram, где уже опубликовал сведения о себе и куда попросил жителей области сообщать о транспортных и коммунальных проблемах после сильного июньского ливня.

"На планерке я озвучил две проблемы, о которых мне писали люди. Это, скажем так, первая ласточка Instagram. Первый самый популярный вопрос — почему у мэра нет аккаунта в этой соцсети. Я попросил Валентину Сергеевну Калиту создать его, потому что очень большое количество вопросов городского характера действительно заведены на областной уровень. Не дело, когда губернатор занимается очисткой ливневок после дождей — хотя я, конечно, готов надеть сапоги и заняться ливневками. Но это вопрос эффективности власти", — сказал Орлов журналистам.

Он добавил, что соцсети — один из рабочих инструментов. Сейчас на страницу Орлова в Instagram подписаны почти 10 тысяч человек, хотя, по его словам, ему больше нравится вести страницу в Facebook.

Орлов также рассказал, что после назначения врио губернатор "совсем по-другому стал относиться ко времени".

"У меня когда-то был давным-давно аккаунт в Instagram'е, потом я разочаровался и закрыл его, я просто не смог его удалить, физически не получилось. Поэтому создан сегодня новый аккаунт. Конечно, это очень удобный элемент для обратной связи. Хотя мне, если честно больше нравится Facebook, я каждый день туда захожу", — сказал он.