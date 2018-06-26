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Политика

Глава Приамурья попросил мэра Благовещенска завести Instagram

06:1726.06.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов. Архивное фотоВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн — РИА Новости, Елена Тимошенко. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов попросил мэра региональной столицы Валентину Калиту завести аккаунт в Instagram, об этом он рассказал журналистам во вторник.

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© Fotolia / goodluz
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Орлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой федерального Минвостокразвития.

Отвечая на вопрос о необходимости сделать чиновников региона более открытыми для жителей и СМИ, Орлов заявил, что "одна из компетенций министров — возможность уверено говорить", при этом он заметил, что сам, имея первое филологическое образование, "никогда не стеснялся камер".

Заняв пост врио губернатора, Орлов завел аккаунт в Instagram, где уже опубликовал сведения о себе и куда попросил жителей области сообщать о транспортных и коммунальных проблемах после сильного июньского ливня.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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"На планерке я озвучил две проблемы, о которых мне писали люди. Это, скажем так, первая ласточка Instagram. Первый самый популярный вопрос — почему у мэра нет аккаунта в этой соцсети. Я попросил Валентину Сергеевну Калиту создать его, потому что очень большое количество вопросов городского характера действительно заведены на областной уровень. Не дело, когда губернатор занимается очисткой ливневок после дождей — хотя я, конечно, готов надеть сапоги и заняться ливневками. Но это вопрос эффективности власти", — сказал Орлов журналистам.

Он добавил, что соцсети — один из рабочих инструментов. Сейчас на страницу Орлова в Instagram подписаны почти 10 тысяч человек, хотя, по его словам, ему больше нравится вести страницу в Facebook.

Орлов также рассказал, что после назначения врио губернатор "совсем по-другому стал относиться ко времени".

"У меня когда-то был давным-давно аккаунт в Instagram'е, потом я разочаровался и закрыл его, я просто не смог его удалить, физически не получилось. Поэтому создан сегодня новый аккаунт. Конечно, это очень удобный элемент для обратной связи. Хотя мне, если честно больше нравится Facebook, я каждый день туда захожу", — сказал он.

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Политика
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Alex Ander
А почему не "вконтакте"? Реклама западных сетей или возможность шпионить за собой и вынести побольше мусора из избы?
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