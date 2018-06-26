СМИ рассказали о просьбе Кадырова к Путину о магистрали в Грозный

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить в Грозный высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), сообщает "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что Кадыров предлагает РЖД начать строить задуманную ВСМ Центр-Юг (Москва-Адлер. — Прим. ред.) с участка Ростов-на-Дону — Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного и Махачкалы через Майкоп, Черкесск, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ.

Издание уточняет, что РЖД действительно планирует строительство ВСМ Центр-Юг, однако собирается начинать с участка Москва-Тула длиной 194 километра, а ответвлений на Грозный и Махачкалу пока не предусматривает.

Сообщается, что Путин поручил министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть предложение. В управляемых ими ведомствах эту информацию подтвердили.

По различным оценкам, стоимость проекта может составить более триллиона рублей.