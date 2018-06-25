ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских в понедельник подал документы на пост мэра Екатеринбурга, он стал первым кандидатом на должность главы города, сообщил РИА Новости председатель горизбиркома Илья Захаров.

"Действительно (подал документы), сегодня", — сказал Захаров в ответ на вопрос о том, действительно ли Альшевских подал документы на пост мэра. По словам главы избиркома, это первый кандидат на должность главы города, пока больше никто не заявился.

Захаров отметил, что документы от кандидатов будут приниматься до 6 июля. Двадцать третьего июля документы будут проверены. Собеседование с кандидатами, документы которых оказались в порядке, пройдет 25 июля. После этого конкурсная комиссия рекомендует ряд кандидатов к утверждению на заседании гордумы.

Сам Альшевских написал на своей странице в Facebook, что решил подать заявление на пост мэра, так как ранее критиковал работу горадминистрации, а теперь хочет предложить свои решения.

"Полчаса назад я сдал положенный пакет документов в городскую думу. Кто не знает, сити-менеджера для Екатеринбурга отбирает специальная комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и областных властей. Случайных людей в ней нет. Затем кандидата утверждает местный парламент. Давайте будем объективны: шансы для независимого претендента минимальны. Но все равно я заявился. Согласитесь, если я критикую команду, засидевшуюся в "сером доме", указываю на недостатки в работе, значит, должен предлагать альтернативу", — отметил депутат.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон, 16 апреля он вступил в силу.

Как сообщалось ранее со ссылкой на депутата Дмитрия Сергина, который представлял проект, конкурсная комиссия формируется на паритетных началах: половина членов комиссии назначается депутатами гордумы, половина — губернатором Свердловской области. В общей сложности комиссия будет состоять из шести человек. Участвовать в конкурсе на пост мэра смогут граждане старше 21 года без судимости, отметил Сергин.

Двадцать второго мая действующий на тот момент мэр города Евгений Ройзман заявил, что не будет предлагать в повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. После этого мэр объявил о своей отставке. В настоящее время обязанности мэра исполняет зампредседателя думы Виктор Тестов.