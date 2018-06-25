Московское отделение "Единой России" поддержит штаб Собянина

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Партия "Единая Россия" будет оказывать поддержку избирательному штабу Сергея Собянина, заявил секретарь московского городского регионального отделения (МГРО) партии Андрей Метельский в понедельник.

"Хотел сказать несколько слов о тех задачах, которые нам предстоит решить в предстоящий предвыборный период. Оказать поддержку по работе предвыборного штаба (Собянина. – Прим. ред.). Партия уже включилась в эту работу… Нам и дальше необходимо оказывать поддержку штабу на всех избирательных этапах кампании", — сказал он в ходе 21-й конференции МГРО.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы для регистрации кандидатами уже подали — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от экологической партии "Зеленые", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства бизнесмен Герман Стерлигов, глава Красносельского района Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива", глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), депутат Мосгордумы Михаил Балакин, временно безработный Владислав Бузаров, а также председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.