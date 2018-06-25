Бывшего мэра Грозного назначили премьер-министром Чечни

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Парламент Чечни дал согласие на назначение экс-мэра Грозного Муслима Хучиева премьер-министром республики, соответствующий указ подписан главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Бывший председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев ранее был назначен советником президента РФ. Кадыров предложил парламенту Чечни кандидатуру Хучиева на пост премьер-министра, а кандидатуру председателя счетной палаты ЧР Исы Тумхаджиева — на должность первого вице-премьера.

"Парламент Чеченской Республики дал согласие на назначение… Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чечни. За него проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты", — сообщил Кадыров в Telegram-канале, добавив, что парламент также поддержал назначение Тумхаджиева первым вице-премьером, а Абдулхамида Байбатырова — председателем счетной палаты Чечни.

Кадыров также выразил уверенность, что новые кадровые решения будут способствовать дальнейшему развитию экономики и жизни в Чечне.

"Я подписал указ о назначении Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чеченской Республики. Также мною изданы указы о назначении Исы Тумхаджиева первым заместителем председателя правительства ЧР и освобождении Ибрагима Закриева от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства ЧР по собственному желанию. Поздравляю Муслима Магомедовича и Ису Абубакаровича, желаю успехов и удачи!" — добавил глава Чечни.