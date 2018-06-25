Депутат: саммит по вопросам мигрантов покажет глубины противоречий в Европе

Саммит ЕС по миграционной политике пройдет 28-29 июня.
"Политика "открытых дверей" в отношении беженцев, которую навязывает странам континента Германия, уже вызывает открытый протест властей Австрии, Италии, Венгрии, Греции и других стран Европы. Правительство итальянского премьер-министра (Джузеппе) Конте демонстрирует решимость сохранить жесткую антимиграционную стратегию на
По мнению политика, кризис в миграционной системе ЕС — это результат системных ошибок Брюсселя и Берлина во внешней и внутренней политике, не учитывающей характер происходящих событий и интересы народов Европы.
"На этом фоне прозвучавшая идея о создании некоего Совета безопасности Евросоюза выглядит отчаянной попыткой евробюрократии сохранить видимость единства и устойчивости ЕС. Комплекс глобальных политических промахов еврочиновников… грозит новыми терактами, хаосом и усилением протестных настроений со стороны европейских граждан", — убежден парламентарий.
По мнению Железняка, "без построения в Европе системы взаимоотношений, опирающейся на суверенные интересы европейских стран и народов, отказа от диктата Брюсселя и Вашингтона, уважительного равноправного взаимодействия с Россией и другими странами Евразии создание эффективной миграционной политики Евросоюза невозможно, а будущее этого объединения — под большим вопросом".