Отношения России с Турцией не ухудшатся после выборов, заявил Косачев

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя результаты выборов в Турции, заявил, что не видит причин для ухудшения отношений между двумя странами.

"Сейчас наши связи пребывают на высоте, и если не будет резких перемен в регионе, нет причин и для ухудшений на двустороннем треке", — написал Косачев в Facebook.

Глава международного комитета отметил, что взаимодействие в борьбе с терроризмом, в том числе в трехстороннем "астанинском" формате вместе с Ираном, будет продолжено.

"Это также крайне важно, в том числе для самого турецкого лидера, претендующего на лидерские позиции в регионе", — заключил сенатор.

В воскресенье в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. В избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от "Хорошей партии"), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). После обработки 99% бюллетеней Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,6%.

На парламентских выборах побеждает Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального идет второй с 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает 53,5% голосов и большинство мест в парламенте. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7%, "Хорошая партия" — 10,0%, Партия счастья — 1,4%, объединяющий их Национальный альянс — 34,1%. В парламент также проходит прокурдская Партия демократии народов с 11,5 % голосов.