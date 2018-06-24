МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мэра Грозного Муслима Хучиева на пост председателя правительства республики.

Бывший председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев был назначен советником президента РФ.

"Мною принято решение представить парламенту ЧР кандидатуру дорогого брата, мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении председателем правительства ЧР. Также мною вносится кандидатура дорого брата, председателя счетной палаты ЧР Исы Тумхаджиева на должность первого вице-премьера", — написал он в Telegram.

Глава Чечни отметил, что это опытные руководители с большим стажем работы, и выразил уверенность в том, что Хучиеву и Тумхаджиеву "под силу решение самых сложных задач".