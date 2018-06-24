В Кремле пообещали сообщить о подготовке встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Кремль пока не готов предоставить информацию о возможной встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сообщим по мере готовности", — сказал он РИА Новости.

В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что в Вене прошла встреча российских и американских дипломатов. По информации издания, представители двух стран обсуждали возможность проведения переговоров глав государств.

Стороны якобы условились, что встреча двух президентов состоится в австрийской столице 15 июля, пишет Kronen Zeitung.

Что говорят в Вашингтоне

В четверг хозяин Белого дома заявил, что рассматривает возможность встречи с Владимиром Путиным в июле.

В тот же день представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт Маркиc рассказал, что советник президента Джон Болтон посетит в конце июня Москву и обсудит подготовку к саммиту.

Глава Госдепа США Майк Помпео подтвердил эту информацию.

"Я знаю, что посол Болтон планирует отправится в Москву в воскресенье или понедельник. Он будет встречаться с его партнерами, и, я думаю, вероятно, что в не столь отдаленном будущем за этой встречей последует встреча (Президентов. – прим. ред.)", — сказал он.

Без предварительных условий

Накануне сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится только в том случае, если Вашингтон воздержится от предварительных требований.

"Никакие условия не могут предшествовать саммиту Путина — Трампа. Неправильно думать, что встреча с вашим президентом — это подарок", — написал член Совфеда в Twitter.

Таким образом он отреагировал на публикацию шведского экономиста и дипломата Андерса Ослунда, который заявил, что переговоры должны состояться только в том случае, если Россия пойдет на некоторые уступки, в частности, в вопросе разрешения кризиса на Украине.

Ослунда поддержал бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Ну, теперь это очень логичная идея!" — написал американский дипломат

Общение президентов

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.