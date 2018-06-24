Пушков поспорил с Макфолом о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, заявившим, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должна пройти без предварительных условий и что неправильно думать, будто она станет подарком от американской стороны.

"Никакие условия не могут предшествовать саммиту Путина-Трампа. Неправильно думать, что встреча с вашим президентом — это подарок", — написал Пушков в Twitter.

Ранее шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд спросил в Twitter, почему саммит Россия-США должен состояться прежде, чем Москва всерьез задумается о выводе войск из Донбасса, что Майкл Макфол оценил как логичную идею.

"Ну, теперь это очень логичная идея!" — написал американский дипломат.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее допустил, что встреча Трампа и Путина состоится вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву, куда он должен отправиться уже в воскресенье или в понедельник. В Кремле после слов Помпео заявили, что сообщат, когда будут готовы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Москва не раз заявляла, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.