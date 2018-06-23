Гудков возглавил партию "Гражданская инициатива"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Председателем политической партии "Гражданская инициатива" избран экс- депутат Госдумы Дмитрий Гудков, передаёт корреспондент РИА Новости. При этом Ксения Собчак, баллотировавшаяся от "Гражданской инициативы" в президенты России, заявила, что все решения они будут принимать сообща.

Тайное голосование прошло на партийном съезде в субботу в Москве.

"Я считаю, что задача (партии) номер один, помимо участия во всех региональных выборах — нам нужно сделать все, чтобы партия выскочила на новый уровень. Мы должны получить статус, или, как многие говорят, лицензию, на выдвижение в Государственную думу без сбора подписей", — сказал Гудков участникам съезда.

Он напомнил, что для этого партии нужно иметь фракцию хотя бы в одном региональном парламенте.

"Мы (с Дмитрием Гудковым) по-прежнему выступаем как равные партнёры. Все решения будут приниматься сообща, всю работу мы будем делать вместе… С точки зрения председателя, мне кажется, Дмитрий Гудков прекрасный кандидат, оптимальная кандидатура", — заявила в свою очередь Собчак.

Бывший председатель партии экс-министр экономики Андрей Нечаев сложил с себя полномочия.

"Я очень рад, что недавно в партию, кто-то раньше — Ксения, кто-то позже, влились интересные молодые политики. И мне кажется, что с точки зрения этого принципа сменяемости власти, обновления и ради придания динамизма развития партии, мне кажется правильно, я надеюсь, вы поддержите меня, передать им текущее руководство партией. И я в этом смысле слагаю свои полномочия как председатель и призываю вас поддержать их в качестве новых молодых", — сказал он на съезде.

По мнению Нечаева, партии нужны новый импульс и новые лица. "Партия сейчас хорошо развивается, но нужен какой-то новый дополнительный импульс, связанный и с новыми лицами, и с новыми возможностями", — заключил он.

Ранее Гудков сообщил РИА Новости, что вступил в партию "Гражданская инициатива" в пятницу утром.