Путин поздравил президента Армении с юбилеем

ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил в субботу своего армянского коллегу Армена Саркисяна с 65-летием, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"Уважаемый Армен Варданович, примите сердечные поздравления по случаю 65-летия! В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами, дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", — говорится в послании, размещенном на сайте президента Армении․

Путин пожелал Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту на благо братского народа Армении.

Национальное собрание (парламент) Армении избрало 2 марта посла в Великобритании Саркисяна новым, четвертым по счету, президентом страны. Вместе с этим вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.