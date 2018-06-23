Пушков: визит в Москву сенаторов из США не принесет прорыва в политике

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что от визита американских сенаторов в Москву не стоит ждать прорыва в политике, однако это важный шаг.

Ранее сообщалось о планирующемся визите американских сенаторов и конгрессменов в Москву.

"От визита сенаторов США в Москву не следует ждать прорыва в сфере политики. Рано. Но это важный сдвиг, поскольку это будет первый контакт на уровне делегаций с ранней осени 2013 года, когда конгресс США отказался от приезда в США совместной делегации двух палат нашего Федсобрания", — написал Пушков в Twitter.