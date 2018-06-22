Конференция московского "Яблока" одобрила выдвижение Митрохина в мэры

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Конференция московского отделения "Яблока" проголосовала за выдвижение Сергея Митрохина кандидатом от партии на пост мэра Москвы, сообщила пресс-служба партии.

В среду "Яблоко" должно было провести собрание столичного отделения партии и определить кандидата на предстоящие мэрские выборы. Партийцы должны были путем тайного голосования выбрать одну из двух кандидатур – главы столичного муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой или председателя московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина.

Тем не менее к 21.00 необходимый для принятия решения кворум не был собран. В пресс-службе уточнили, что следующая попытка определить кандидата состоится в пятницу на конференции регионального отделения, однако Митрохин на ней не будет рассматриваться как претендент, так как его кандидатуру не согласовало федеральное бюро партии.

"Конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение Сергея Митрохина в мэры Москвы от партии. Однако, во-первых, его кандидатура не была согласована ни федеральным Бюро, ни его исполкомом, как того требует устав. Во-вторых, непризнание полномочий 14 делегатов конференции может стать основанием для непризнания ее решений Мосгоризбиркомом. Вопрос о правомочности конференции в понедельник, 25 июня, рассмотрит федеральное бюро", — говорится в сообщении пресс-службы.

Прошедшая партийная конференция стала третьей попыткой "Яблока" определиться с кандидатурой на выборы в столице. Победителем праймериз "Яблока", завершившихся в начале июня, стал глава Тверского района Москвы Яков Якубович, однако он после подведения итогов второго тура предварительного голосования отказался от участия в выборах мэра столицы в пользу Митрохина, ставшего вторым.

Несмотря на то, что Митрохин направил в исполком федерального бюро партии "Яблоко" обращение о намерении стать кандидатом, его кандидатура на конференции 8 июня не была согласована, "поскольку он неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения", сообщила ранее пресс-служба партии.

Исполком согласовал кандидатуру главы Гагаринского района Москвы Елены Русаковой, однако это решение не подтвердила конференция московского отделения партии.