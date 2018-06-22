Монархическая партия выдвинула кандидата в мэры Москвы

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Монархическая партия в пятницу выдвинула кандидатом на выборы мэра Москвы девелопера Илью Бакова, в начале следующей недели он планирует подать соответствующий пакет документов в Мосгоризбирком, сообщил РИА Новости его отец, основатель и председатель партии Антон Баков.

"Сегодня состоялось выдвижение, он единогласно выдвинут. Во вторник документы будут поданы в Мосгоризбирком", — сообщил Баков-старший в пятницу.

С кандидатом по Москве партия определилась еще на минувшей неделе. Илье Бакову 33 года, он закончил московскую Академию внешней торговли и последние шесть лет возглавляет группу девелоперских компаний. Одним из тезисов его предвыборной программы станет предложение о создании свободной экономической зоны в столице.

Вместе с тем, партия отказалась от планов выдвижения кандидата на пост губернатора Московской области. Лидер партии в пятницу пояснил, что намеченное на 21 июня собрание областного отделения, где должно было состояться обсуждение возможной кандидатуры, не состоялось из-за отсутствия кворума.

"По Подмосковью, к сожалению, не получилось (выдвинуть кандидата – ред.)", — добавил Антон Баков.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.

Документы для регистрации кандидатом уже подали глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и самовыдвиженцы: председатель конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, директор "Фонда поддержки детей и молодежи" Руслан Халиуллин, лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий (Паук), глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также действующий мэр Сергей Собянин.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.