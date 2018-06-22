Мутко поручил Минкавказа и регионам подготовить предложения для нацпроектов

ЕССЕНТУКИ, 22 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил Минкавказа и руководству регионов СКФО разработать предложения в части развития Северного Кавказа, которые могут войти в новые национальные проекты.

"Начался бюджетный процесс, и вчера прошло первое заседание правительственной комиссии по формированию бюджета, по утверждению подходов к форсированию бюджета. И я хотел бы, чтобы мы сразу начали здесь эту работу", — сказал Мутко на совещании в Ессентуках по вопросу реализации госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.

По его словам, особенность этого бюджетного цикла заключается в том, что в соответствии с майским указом президента определены национальные цели и будут формироваться национальные проекты. Вице-премьер отметил, что бюджетный процесс пойдет в рамках программ, и до октября необходимо сформировать национальные проекты с соответствующими целями и задачами.

Мутко подчеркнул, что в соответствии с документами правительства у Северного Кавказа особый статус, есть десятки соответствующих решений, которые говорят о приоритетности развитии региона, о тех социально-экономических задачах, которые необходимо решать в рамках соответствующих государственных программ.

"Нам нужно, чтобы разработчики государственных программ и национальных проектов понимали, что сегодня это должно быть перенесено и в национальные проекты, чтобы не получилось так, что мы потом опять будем корректировать эти программы. Хотелось бы сегодня эту тему обсудить", — сказал Мутко.

"Нам предстоит сейчас сложная задача: с одной стороны сформировать бюджет, с другой стороны – найти роль и место, и, скажем, занять свою позицию как приоритетные регионы национальных проектов. Эта такая будет серьезная задача", — добавил вице-премьер.

Он пообещал в ближайшее время побывать в каждом регионе СКФО и изучить все вопросы этих регионов.

"По всем проблемным главным вопросам все-таки нужно сделать так: вы в этом бюджете сейчас продолжаете реализацию тех проектов, которые начали, но главные вопросы… вы должны вытащить к себе в программу – я вас здесь поддержу. Но федеральные ведомства должны продолжать те проекты, которые начали и до октября месяца погрузить все субъекты, все республики погрузить в наши национальные проекты, которые мы будем делать. Здесь я вам буду оказывать помощь", — сказал вице-премьер.