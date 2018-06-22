Путин назначил Юмашева советником президента на общественных началах

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Юмашев в 1997-1998 годах возглавлял администрацию первого президента России Бориса Ельцина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Юмашев уже 18 лет занимает должность советника Путина на общественных началах и был переназначен на этот пост.

Равновесие внутри элит

Опрошенные РИА Новости политологи позитивно восприняли это решение. Так, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов предполагает, что переназначение Юмашева может сохранить внутриэлитное равновесие.

При этом он отметил, что решение президента может быть продиктовано желанием иметь дополнительные каналы информации. Политолог пояснил, что за Юмашевым стояли определенные группы, влияние которых до сих пор достаточно велико.

Кроме того, эксперт отметил, что переназначение Юмашева может способствовать налаживанию контактов в Западом. По его словам, майские указы Путина невыполнимы без нормализации отношений "по крайней мере" с Европой.

Сигнал для Запада

Разделяет такое мнение и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Он считает, что Юмашев благодаря близости к ельцинским элитам может выполнять роль "переговорщика по делам русского бизнес-зарубежья".

Политолог уточнил, что имеет в виду тех представителей российского бизнеса, у кого возникают проблемы с хранящимся за рубежом капиталом, в первую очередь — в Великобритании.

При этом эксперт назвал переназначение Юмашева определенным сигналом не только для Запада, но и для определенных кругов внутри России, которые связаны были с семьей Ельцина.