Москва и Сеул продолжат добиваться денуклеаризации Корейского полуострова

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Лидеры РФ и Южной Кореи считают позитивными итоги встречи глав КНДР и США, надеются, что это будет способствовать миру на Корейском полуострове, Владимир Путин и Мун Чжэ Ин продолжат совместные усилия для полной денуклеаризации полуострова и установления там прочного мира, говорится в совместном заявлении президентов, принятом по итогам переговоров в Кремле.

"Стороны приветствовали позитивные итоги встречи председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Сингапуре и выразили надежду на то, что достигнутые на ней договоренности будут способствовать установлению прочного мира на Корейском полуострове, а также его полной денуклеаризации", — говорится в совместном заявлении.

"Лидеры двух государств договорились продолжать совместные усилия, направленные на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечения прочного мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — отмечается в документе.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский и северокорейский лидеры, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Москва не раз заявляла, что приветствует переговорные усилия по урегулированию на Корейском полуострове, при этом подчеркивает, что процесс не должен вестись только на двусторонней основе между США и КНДР.