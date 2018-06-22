Юмашев как советник Путина может уравновесить элиты, заявили политологи

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Переназначение Валентина Юмашева советником президента РФ уравновешивает внутреннюю повестку, создает новые каналы коммуникации с группами элит несилового направления, а также может формировать дополнительные возможности для налаживания отношений с Западом, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Президент России Владимир Путин в пятницу своим распоряжением переназначил Юмашева, который в 1997-1998 годах возглавлял администрации президента России Бориса Ельцина, советником президента РФ на общественных началах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Юмашев уже 18 лет является советником президента на общественных началах и указом главы государства был переназначен на эту должность.

Внутриэлитное равновесие

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов предполагает, что переназначение Юмашева может быть связано с решением нескольких задач.

"Это назначение может сохранять некое внутриэлитное равновесие: в последнее время наблюдается силовой крен в ряде назначений… поэтому я не исключаю, что это назначение, если оно не продиктовано каким-то прагматическим соображениями, например, желанием иметь некие каналы информации определенных групп интересов, хотя это тоже может быть отчасти, является попыткой поддержания некоего равновесия внутри элит", — сказал он.

Политолог пояснил, что за Юмашевым стояли определенные группы, которые до сих пор сохраняют определенный вес, и их влияние достаточно велико, поэтому советник главы государства может являться каналом коммуникаций с этой группой.

"С другой стороны, само это значение показывает, что Путин стремится к некому сохранению баланса", — добавил Слатинов.

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин также связал переназначение Юмашева с налаживанием контактов с определенной группой элит.

"В настоящее время трудно с определенностью сказать, какие именно задачи намеревается решить президент при помощи этого решения, но с учетом общественной репутации этой фигуры и той системы ассоциаций, которая вокруг нее сложилась, возможно, речь идет о стремлении работать с определенным сектором элит. По крайней мере, фигура Юмашева воспринимается как авторитетная в достаточно узких, но важных общественных средах", — сказал он.

Сигнал Западу



Слатинов не исключил, что Юмашев рассматривается и как человек, который используется для налаживания контактов с Западом. "Те задачи, которые поставлены в майском указе Путина, невыполнимы без нормализации отношений по крайней мере с Европой… И Юмашев может быть таким каналом коммуникаций… Можно догадаться, что с западным истеблишментом у него связи сохранились, к тому же он фигура вполне приемлемая для этого диалога", — предположил эксперт.

Разделяет такое мнение и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, который полагает, что Юмашев в силу близости к ельцинским элитам может выполнять роль "переговорщика по делам русского бизнес-зарубежья". Политолог уточнил, что имеет в виду тех представителей российского бизнеса, у кого возникают проблемы с хранящимся за рубежом капиталом, в первую очередь — в Великобритании.

"Вообще, насколько я понимаю, это определенный сигнал как в адрес Запада, так и для определенных кругов внутри России, которые связаны были с семьей Ельцина", — заключил политолог.