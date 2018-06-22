Путин подвел итоги встречи с президентом Южной Кореи

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином достигнуты важные договоренности о расширении взаимодействия, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Переговоры с президентом Республики Корея, с господином Мун Чжэ Ином, в рамках его государственного визита прошли в деловой и конструктивной обстановке. Мы обсудили состояние и перспективы развития двухсторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Достигнуты важные договоренности о дальнейшем расширении российско-корейского взаимодействия, которые зафиксированы в принятом совместном заявлении, а также в солидном пакете только что подписанных межведомственных и корпоративных документах", — сказал Путин по итогам встречи.